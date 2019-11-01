Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН должен отреагировать на ситуацию, связанную с нападением на российского дипломата в Косово в мае этого года, заявил 31 октября постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Florian Murati Косовская полиция

«Нами подготовлен проект заявления председателя СБ», — сказал представитель России на открытом заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации в Косово.

В ходе этого заседания Небензя назвал «шокирующими» подробности избиения российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.

«Косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники», — заявил российский постпред.

Напомним, Краснощеков, обладающий дипломатическим иммунитетом, был задержан и избит 28 мая. Инцидент произошёл во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Ранее российские дипломаты сообщили, виновные в этом инциденте будут наказаны, для этого российская сторона задействует «международное присутствие» в Косово.

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