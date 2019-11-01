Приштина, Сербия, 1 ноября, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Детали нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которые получены в ходе расследования, шокируют, заявил 1 ноября постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

Постпред рассказал, что косовские силовики, избивая руками, вытащили российского дипломата из автомобиля. При этом они ударили его головой о водительскую дверь транспортного средства, а затем применили спецсредства и надели наручники.

После Краснощекова силой поместили на заднее сидение автомобиля, продолжая его избивать. У дипломата отобрали водительское удостоверение и разбили мобильный телефон.

Небензя отметил, что косовские силовики своими действиями показали пренебрежение нормами международного права, и призвал Совбез ООН осудить нападение на Краснощекова.

Напомним, 28 мая косовский спецназ провел в северных районах края операцию против сербских общин. Были задержаны 28 человек, в том числе два сотрудника миссии ООН, которых избили при задержании. Одним из них был Михаил Краснощеков.