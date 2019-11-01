Москва, 1 ноября, 2019, 04:20 — ИА Регнум. У границ России в течение недели вели воздушную разведку 20 иностранных летательных аппаратов. Об этом 1 ноября сообщает официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Mil.ru Истребитель-перехватчик Су-27

Отмечается, что с целью недопущения нарушений государственной границы 12 раз поднимались в небо истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным Министерства обороны, нарушений воздушного пространства России ни в одном из случаев допущено не было.