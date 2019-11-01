Вашингтон, 1 ноября, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Армия США будет оснащена патронами калибра 6,8 миллиметра на замену популярным в странах НАТО 5,56-миллиметровым пулям, сообщает портал Popular Mechanics.

TKN Патроны

По информации издания, основанием для производства более крупных патронов послужили разрабатываемые Россией и Китаем бронежилеты, против которых широкоприменяемые сегодня в НАТО пули оказываются неэффективными.

«Военные считают, что калибр 5,56 миллиметра исчерпал себя и требует улучшений, чтобы превзойти будущие бронежилеты», — говорится в материале.

Предполагается, что новые патроны будет применяться с оружием, которое придёт на смену пулемёту M249 и автомату M4A1.

Как сообщается, Пентагон уже выбрал трёх кандидатов на производство пуль нового калибра, речь идёт о компаниях General Dynamics / True Velocity, Textron или Sig Sauer. Начать внедрение новых стандартов предполагается с 2023 года.