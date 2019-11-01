Вашингтон, 1 ноября, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Госдеп США по требованию суда предоставит документы, связанные с политикой Белого дома по Украине, сообщает газета The Hill.

AgnosticPreachersKid Здание Государственного департамента США

Газета сообщает, что Госдепарартамент намерен «обработать и предоставить» документы с «соответствующей редактурой­» палате представителей Конгресса США к 22 ноября. В частности, будут предоставлена переписка юриста американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с рядом советников госсекретаря Майка Помпео, а также тестовые сообщения, переписка в мессенджерах и электронная переписка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США отказался предоставлять документы по связям с Украиной Конгрессу США. Однако 24 октября конгрессмены подали иск в суд с требованием принудить американское внешнеполитическое ведомство к предоставлению документов.