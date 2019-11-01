Биробиджан, 1 ноября, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Представители «Единой России» в думе Биробиджана в ЕАО, несмотря на тяжелую социально-экономическую обстановку, всё же проголосовали за повышение зарплаты главе города, председателю думы и его заместителю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Большинством голосов в думе Биробиджана было принято решение о повышении зарплаты руководителям города, с чем категорически были не согласны представители КПРФ, которые чётко аргументировали свою позицию. В частности, глава фракции коммунистов в городской думе Владимир Сахаровский указал на несоразмерность результатов работы главы с положением дел в городе.

«Я ещё раз хочу озвучить позицию фракции КПРФ городской думы. Мы будем голосовать против, поскольку считаем, что повышение заработной платы мэру города, председателю городской думы и его заместителю недопустимо с учётом напряженной социально-экономической обстановки на территории городского округа», — сказал Владимир Сахаровский.

Тем не менее к единороссам присоединилась фракция ЛДПР, и решение о повышении зарплаты было принято.

Как сообщало ИА REGNUM, экономическая ситуация в Еврейской автономной области демонстрирует глубокий кризис: регион живёт за счет кредитов, бюджет Биробиджана, столицы ЕАО, также во многом «держится на плаву» только благодаря кредитам, возвратность которых стоит под большим вопросом.