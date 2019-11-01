Ханчжоу, Китай, 1 ноября, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Полиция провинции Чжэцзян на востоке Китая задержала 23 подозреваемых в связях с международным делом по производству и обороту контрафактных сигарет на сумму более 210 млн юаней (около $29,8 млн), сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Табак

Местный табачный департамент и дорожная полиция 1 января текущего года обнаружили подозрительный грузовик в городе Цюйжоу. Почти 12 тыс. коробок сигарет было изъято на месте, был пойман один подозреваемый. Провинциальная канцелярия по надзору за качеством табака позже подтвердила, что сигареты оказались поддельными, а их оценочная стоимость составила 1,6 млн юаней.

Бюро общественной безопасности Цюйчжоу собрало специальную группу для расследования этого дела уже 2 января. Спустя шесть месяцев расследования, выяснилось, что предводителем банды оказался подозреваемый по фамилии Цянь, который производил поддельные сигареты за рубежом и ввозил их на продажу в Китай. Контрабандные сигареты продавались в Пекине, Цзянсу, Шанхае и Шаньдуне.

В полиции Цюйчжоу сообщили о задержании 23 подозреваемых, включая 11 человек, вовлеченных в производство поддельных сигарет. В общей сложности 17 подозреваемых было попали под досудебное преследование.