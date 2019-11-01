Москва, 1 ноября, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Новые межгосударственные стандарты (ГОСТы) для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки начали действовать в России с 1 ноября.

Saboteur Хлеб

Предполагается, что некоторые изменения произойдут в связи с возможным переходом небольших частных пекарен на более качественную муку, однако существенных перемен на рынке не предвидится.

Теперь в хлебопекарной промышленности появится понятие «хлебца». К этому виду продукции будут относиться формовые булочные изделия без начинки. Также документ вводит характеристики пористости изделия.

Читайте также: Качественный хлеб в России как индикатор проблем зернового рынка

Ранее эксперт ИА REGNUM сообщал, что добровольное применение ГОСТов, например, в хлебобулочной промышленности, привело к тому, что сейчас хлеб может выпекаться даже из фуражного зерна, которое в СССР шло только на корм животным.