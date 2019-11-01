Москва, 1 ноября, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Попытка выставить Украину победителем в ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» является попыткой сделать хорошую мину при плохой игре, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Затяжка с проектом из-за Дании в стратегическом плане Киеву ничего не даёт: усмотреть здесь «победу» может только одноглазый наблюдатель», — подчеркнул российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября немецкая газета Die Welt опубликовала статью о решении Дании разрешить прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» через свою территорию. Автор публикации утверждает, что от задержки, вызванной позицией Дании, выиграла Украина, которая получила преимущество на переговорах с Россией о продлении договора по транзиту российского газа.