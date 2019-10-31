Вашингтон, 1 ноября, 2019, 02:42 — ИА Регнум. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 по всему миру напоминают распространение автомата Калашникова. Об этом 31 октября в рамках дискуссии в Вашингтоне заявил помощник государственного секретаря США по политическим вопросам Кларк Купер, речь которого опубликована в журнале Politico.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Купер напомнил, что автомат Калашникова стал символом борьбы нескольких национально-освободительных движений, поддерживаемых СССР. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты уверены в навязывании Россией ЗРК С-400 всему миру.

По мнению американского дипломата, продавая комплексы С-400, Россия использует потребность союзников США в безопасности. Это мешает Вашингтону делиться передовыми оборонными технологиями со своими партнерами.

Напомним, США уже не первый раз высказывают недовольство тем, что другие страны закупают у РФ С-400. Так, американские власти исключили Турцию из программы производства американского истребителя F-35 и пригрозили дополнительными санкциями.