Марсель, Франция, 1 ноября, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу по посетителям бара в 15-м округе Марселя во Франции, сообщает Agence France-Presse.

Цитата из к/ф «Кобра». Реж. Джордж Пан Косматос. 1986. США Стрельба

Сообщается, что мужчина подъехал к бару на мотоцикле и сделал несколько выстрелов из помпового ружья, а затем скрылся с места преступления. В результате стрельбы пострадали шестеро посетителей заведения, их госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, которая выясняет обстоятельства произошедшего и пытается установить личность преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая группа неизвестных открыла стрельбу из автоматов в Марселе. По предварительной версии группа людей подъехали на автомобилях к группе молодых людей и открыли по ним огонь, а затем скрылись. Сообщалось об одном пострадавшем в результате инцидента.