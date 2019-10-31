Вашингтон, 1 ноября, 2019, 02:25 — ИА Регнум. Вашингтон принял решение о введении новых санкций против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Как уточняется, новые ограничительные меры распространяются на строительный сектор Ирана, «контролируемый прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции».

Кроме этого, санкции затронут поставки ряда материалов, используемых Тегераном в ядерной и военной программах, а также программе создания баллистических ракет, говорится в сообщении.

Напомним, ранее на неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжит расширять санкции в отношении Тегерана, а также сообщил, что представители властей Израиля поделились с ним «конкретными идеями» по усилению давления на Иран.