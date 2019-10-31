Госдеп США сообщил о новых санкциях против Ирана
Вашингтон, 1 ноября, 2019, 02:25 — ИА Регнум. Вашингтон принял решение о введении новых санкций против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Как уточняется, новые ограничительные меры распространяются на строительный сектор Ирана, «контролируемый прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции».
Кроме этого, санкции затронут поставки ряда материалов, используемых Тегераном в ядерной и военной программах, а также программе создания баллистических ракет, говорится в сообщении.
Напомним, ранее на неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжит расширять санкции в отношении Тегерана, а также сообщил, что представители властей Израиля поделились с ним «конкретными идеями» по усилению давления на Иран.