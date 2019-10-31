Москва, 1 ноября, 2019, 02:13 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Москвы поступил иск от Нинель Кобзон, чьи данные совпадают с данными вдовы известного певца Иосифа Кобзона. Ответчиком в деле выступает Вагиф Пейсахов, чьи данные идентичны с данными бизнесмена, который занял у певца крупную сумму, но так и не вернул. Речь шла о 25 млн долларов США. Иск о личном банкротства Пейсахова пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Иосиф Кобзон с супругой

Исковое заявление поступило 30 октября 2019 года. Сумма иска неизвестна, как и подробности претензий. Между тем данные сторон совпадают с данными участников спора о долге, который в рублёвом эквиваленте составляет 1,282 млрд рублей. Деньги были получены Пейсаховым с января по ноябрь 2013 года.

В 2016 году история о долге ставропольского бизнесмена перед Кобзоном стала основанием для уголовного дела, а позднее и приговора. Должник был осуждён на шесть лет лишения свободы с необходимостью полностью возместить ущерб, но защита планировала обжаловать вердикт. Дело рассматривалось в Одинцовском городском суде Москвы осенью 2016 года.

Напомним, известный советский и российский певец Иосиф Кобзон скончался после тяжёлой болезни 30 августа 2018 года.