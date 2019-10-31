Тирасполь, 1 ноября, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Приднестровскую милицию не планируется переименовывать в полицию. Как заявил на встрече с личным составом МВД президент ПМР Вадим Красносельский, для республики «это название неприемлемо», передает ИА REGNUM.

Mvdpmr.org Приднестровская милиция

«Я скептически отношусь к реформе, которую провели в России. Изменилось название, но люди остались те же», — сказал президент. Такие изменения, по его словам, требуют и больших финансовых затрат.

Красносельский добавил, что «единственное отличие полиции от милиции — то, что первая изначально являлась профессиональной организацией». «Вместе с тем милиция, которая первоначально формировалась из добровольцев, сегодня так же является профессиональной», — добавил он.