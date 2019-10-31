Дамаск, 1 ноября, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Дональд Трамп является лучшим президентом Соединённых Штатов со времён Второй мировой войны, однако его политика тут ни при чём, заявил 31 октября сирийский лидер Башар Асад в интервью агентству SANA.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По словам Асада, лучшим Трампа следует считать потому, что тот является «самым прозрачным президентом».

«Трамп говорит прозрачно, когда заявляет «нам нужна нефть». Такова реальность американской политики, по крайней мере, со времён Второй мировой войны», — сказал сирийский лидер, добавив, что именно такое качество делает противника более понятным.

Ранее Башар Асад назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана вором, заявив, что тот украл у Сирии её нефть и пшеницу.