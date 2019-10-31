Пхеньян, 1 ноября, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын был удовлетворён испытательными пусками ракет из «сверхкрупного реактивного орудия», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«В Академии национальной обороны организовали испытательную стрельбу, нацеленную на проверку безопасности системы непрерывной стрельбы сверхкрупного реактивного орудия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты пусков были признаны успешными, о чём незамедлительно сообщили в центральный комитет Трудовой партии Кореи. Северокорейский лидер Ким Чен Ын был удовлетворён результатами испытаний и поздравил учёных, принимавших участие в разработке и проверке орудия.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря. По данным японского министерства обороны, ракеты преодолели расстояние от 350 до 400 километров на высоте 100 километров от поверхности Земли.