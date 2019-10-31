Москва, 1 ноября, 2019, 00:40 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Елена Вторыгина направила обращения к главам Генпрокуратуры, СКР и Роспотребнадзора с просьбой проверить безопасность детских садов по всей стране после убийства ребёнка в Нарьян-Маре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Er.ru Елена Вторыгина

«Прошу в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, в целях защиты прав граждан инициировать проведение в субъектах РФ контрольных мероприятий, направленных на выявление нарушений установленных требований к обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, а также в частных заведениях, осуществляющих взаимодействие с детьми в отсутствие родителей», — говорится в обращении депутата.

Напомним, днём 31 октября в детский сад Нарьян-Мара ворвался мужчина с ножом и убил шестилетнего мальчика. Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам. Им оказался 36-летний местный житель, состоящий на учете у нарколога.

«Полагаю, что это ужасное происшествие должно повлечь за собой не только предусмотренные законом меры реагирования, но и проведение глубокого анализа деятельности детских садов, школ и иных организаций, в которых содержатся наши дети», — отметила Вторыгина.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после трагедии в НАО начались проверки безопасности всех образовательных учреждений.