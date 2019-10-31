Рига, 1 ноября, 2019, 00:15 — ИА Регнум. Языковая политика в странах Европы и в Латвии, в частности, беспокоит комиссара по правам человека, пишет портал LSM.

OSCE Parliamentary Assembly Дуня Миятович

«К сожалению, во многих странах Совета Европы языковой вопрос до сих пор используется для противопоставления людей друг другу», — считает Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека. Она выражает свою обеспокоенность по поводу ситуации в Эстонии, Грузии, Молдавии, Северной Македонии, Румынии, Словакии, Украине, России, а также в Латвии, где острым вопросом комиссар называет планируемую реформу образования.

«Запрет использовать родной язык в различных сферах жизни может вести к нарушению прав говорящих на нем», — отмечает Миятович в «Дневнике прав человека» — официальном комментарии комиссара (полные тексты Language policies should accommodate diversity, protect minority rights and defuse tensions и «Языковая политика должна учитывать разнообразие, защищать права меньшинств и снижать напряжённость в обществе» на сайте Совета Европы). Она добавляет, что подобная ситуация негативно отражается на целых обществах, а также может привести к конфликтам внутри государства и между странами.

По ее словам, использование госязыка в некоторых странах считается доказательством связи человека и государства, а язык нацменьшинств в общественных местах «воспринимается или представляется как нежелательное напоминание о мультикультурности и многоязычии общества».

«Поэтому очень важно, особенно там, где уже возникали конфликты на этнической или языковой почве, чтобы каждый человек понимал, что без разумной языковой политики, признающей разнообразие и учитывающей разные языки и культуры, невозможно достижение примирения и долгосрочной сплочённости в обществе», — пишет комиссар.

Миятович отмечает, что во многих странах ЕС вопрос о языках решается на уровне законов и часто — с целью укрепления официального языка. Однако подчас нормы не обсуждаются с меньшинствами, хотя их выполнение является обязательным. «В некоторых случаях их главная задача — укрепить доминирующие позиции большинства населения и ограничить права представителей национальных меньшинств. Подобные инициативы чаще всего усугубляют напряжённость и дополнительно поляризуют общество…

Очень часто законы и политические меры строятся по принципу «игры с нулевой суммой», когда значение одной этнической и языковой идентичности увеличивается за счёт других. За этим стоит националистическая, этноцентрическая или популистская идеология либо простой расчёт и личная заинтересованность в предвыборный период».

При этом комиссар признает право государства на поддержку госязыка. «Хорошее владение официальным языком идёт на пользу также самим представителям национальных меньшинств, способствуя их вовлеченности и участию в общественной жизни. Однако нельзя добиваться этого в ущерб правам носителей других языков, особенно представителей национальных меньшинств, и недопустимо, чтобы подобные меры усугубляли существующий раскол».

При этом, указывает Миятович, языковые реформы важно обсуждать с нацменьшинствами: «Исключение их из обсуждений или создание видимости консультаций ведёт к социальным волнениям и дальнейшему отчуждению меньшинств в самых разных странах».

«Законы и политики, поощряющие использование определённого языка, не должны вести к дискриминации отдельных групп населения», — пишет Миятович. Она упоминает Латвию и Эстонию, где слишком жёсткие языковые требования мешают представителям нацменьшинств строить карьеру в госуправлении.

Комиссар указывает на важность антидискриминационнго законодательства в сфере языка, этноса и национальности и способов защиты в таких случаях.

Миятович добавляет, что от мер, заставляющих соблюдать языковые законы, санкций и штрафов нужно переходить к взвешенной политике, создающей стимулы к изучению и использованию языка. В противном случае растёт риск поляризации общества и маргинализации меньшинств. Самым важным стимулом она называет доступность изучения госязыка и его качество. Миятович подчёркивает, что укрепление госязыка должно одновременно гарантировать нацменьшинствам, что они могут пользоваться своим родным языком, в том числе и учиться на нём. «Соблюдение языковых прав представителей меньшинств способно стимулировать их к изучению и использованию государственного языка, поскольку при таких обстоятельствах это, скорее всего, уже не будет восприниматься ими как посягательство на их собственную культурную и языковую идентичность», — указывает комиссар.