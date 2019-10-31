Чечня, 17 января, 2005, 18:41 — ИА Регнум. В прошлом году госхозы Чечни собрали 15 тысяч 340 тонн сахарной свеклы. Этот показатель мог быть и выше, однако из-за практически полного отсутствия свеклоуборочной техники часть урожая была потеряна. Как сообщили агентству "Грозный-информ" специалисты отдела механизации и лизинговой политики министерства сельского хозяйства ЧР, для того чтобы удовлетворить минимальную потребность госхозов республики в свеклоуборочной технике необходимо около 30 млн. рублей.

В эти дни из Ставрополя поступили 40 свекловичных сеялок и 36 свекловичных культиваторов, которые по одной единице были распределены между свекловодческими хозяйствами.