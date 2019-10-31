Москва, 1 ноября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев посоветовал мировым лидерам не возводить барьеров между Россией и Западом. Об этом 31 октября сообщает Reuters.

Hypnotica Studios Infinite Восковая фигура Михаила Горбачёва в музее Мадам Тюссо

«Любая стена — это попытка изолировать себя от реальной проблемы, не решая её. И именно поэтому я против стен. В Европе я против любых разделительных линий и железных занавесов», — сказал Горбачев.

Он в очередной раз выразил обеспокоенность отсутствием диалога между Россией и США.

Также Горбачев раскритиковал решение президента США Дональда Трампа вывести Соединённые Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.