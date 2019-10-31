Вашингтон, 31 октября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. В США на верфи компании Newport News Shipbuilding начали процесс спуска на воду второго по счёту авианосца новейшего типа Gerald R. Ford — USSJohn F. Kennedy (CVN 79), сообщает 31 октября портал «Warspot» со ссылкой на пресс-службу судостроительной компании.

U.S. Navy Авианосец John F. Kennedy

В частности, 30 октября в сухой док, внутри которого находится строящий авианосец, начали закачивать воду.

Процесс заполнения дока водой будет продолжаться несколько суток, после чего будет официально объявлено о спуске авианосца на воду. После этого корабль проверят на дефекты и протечки, после чего он будет достраиваться уже на плаву.

Напомним, торжественная церемония официальной закладки авианосца John F. Kennedy состоялась 22 августа 2015 года, хотя фактически к его постройке приступили в декабре 2010 года.

Авианосец John F. Kennedy станет вторым из десяти запланированных к постройке атомных авианесущих кораблей типа Gerald R. Ford. Передача этого авианосца флоту должна произойти в 2022 году.

Авианосцы типа Gerald R. Ford при длине 337 метров и водоизмещении порядка 100 000 тонн рассчитаны на авиакрыло из 90 летательных аппаратов, среди которых истребители пятого поколения F-35, палубные истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet и вертолёты MH-60R/S.