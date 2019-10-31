Вашингтон, 31 октября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. В США на верфи компании Newport News Shipbuilding начали процесс спуска на воду второго по счёту авианосца новейшего типа Gerald R. FordUSSJohn F. Kennedy (CVN 79), сообщает 31 октября портал «Warspot» со ссылкой на пресс-службу судостроительной компании.

U.S. Navy
Авианосец John F. Kennedy

В частности, 30 октября в сухой док, внутри которого находится строящий авианосец, начали закачивать воду.

Процесс заполнения дока водой будет продолжаться несколько суток, после чего будет официально объявлено о спуске авианосца на воду. После этого корабль проверят на дефекты и протечки, после чего он будет достраиваться уже на плаву.

Напомним, торжественная церемония официальной закладки авианосца John F. Kennedy состоялась 22 августа 2015 года, хотя фактически к его постройке приступили в декабре 2010 года.

Авианосец John F. Kennedy станет вторым из десяти запланированных к постройке атомных авианесущих кораблей типа Gerald R. Ford. Передача этого авианосца флоту должна произойти в 2022 году.

Авианосцы типа Gerald R. Ford при длине 337 метров и водоизмещении порядка 100 000 тонн рассчитаны на авиакрыло из 90 летательных аппаратов, среди которых истребители пятого поколения F-35, палубные истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet и вертолёты MH-60R/S.