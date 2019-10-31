Нефть продолжит дешеветь из-за роста запасов в США — PVM
Лондон, 31 октября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Аналитики PVM Oil Associates ожидают продолжения снижения цен на нефть из-за роста запасов в США, 31 октября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
«Отчет по запасам в США был совсем не обнадеживающим», — отмечают представители PVM.
Ранее Управление энергетической информации правительства США (EIA) заявило о росте запасов сырой нефти на неделе с 18 по 24 ноября на 5,7 млн баррелей.
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