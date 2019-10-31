Лондон, 31 октября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Аналитики PVM Oil Associates ожидают продолжения снижения цен на нефть из-за роста запасов в США, 31 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Отчет по запасам в США был совсем не обнадеживающим» , — отмечают представители PVM.

Ранее Управление энергетической информации правительства США (EIA) заявило о росте запасов сырой нефти на неделе с 18 по 24 ноября на 5,7 млн баррелей.

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