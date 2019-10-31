Лондон, 31 октября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Нефть марки Brent завершает торговую сессию чуть выше $60 за баррель, 31 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на нефть

Декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 38 центов (0,60%), до $60,23 за баррель. Однако январские фьючерсы Brent уже просели сильно ниже 60 за баррель, до $59,45 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI потеряли в цене 94 цента (1,71%) и установились на $54,12 за баррель.

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