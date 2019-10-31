Мадрид, 31 октября, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Решение каталонских студенческих городков предоставить специальные льготы учащимся, выступающим за независимость Каталонии и участвующим в забастовке против приговора лидерам движения, вызвало изумление в университетском мире, сообщает сегодня, 31 октября, испанское издание El Mundo. Опрошенные преподаватели посчитали, что это нарушение закона и мошенничество в академической сфере — менять систему посредине учебного года, чтобы определенные студенты могли сдать итоговый экзамен без регулярного посещения занятий по политической причине.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Все государственные университеты Каталонии, за исключением Rovira i Virgili в Таррагоне, изменили свой учебный план, чтобы сделать расписание экзаменов «более гибким». В минувшую среду, 30 октября, Руководящий совет Барселонской автономии одобрил специальное положение об итоговых испытаниях в этом семестре для участников протестов. Ректоры утверждают, что уступили требованиям борцов за каталонскую независимость, чтобы не дать им парализовать деятельность университетов.

Андрес Бетанкор, профессор административного права в университете Pompeu Fabra, считает, что мера, на которую пошли шесть вузов, не соответствует закону и нарушает «принципы равенства, легальности и правовой определенности». «Нельзя менять правила игры посредине партии, к тому же так, чтобы часть учащихся получала от этого преимущества, а другая — напротив», — подчеркнул преподаватель. Он также указал на сложности применения нового положения: не ясно, как студенты докажут, что именно бастовали, разве что принесут жалобу от полиции.