Мехико, 31 октября, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой его партии на выборах и сохранением поста, 31 октября передает агентство Reuters.

Hasselbladswc Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Обрадор также заявил, что вместе с Трюдо продолжит настаивать на ратификации Соединенными Штатами соглашения о торговле США-Мексики-Канады (USMCA).

США, Мексика и Канада долгое время участвовали в договоре о свободной торговле НАФТА. США вышли из соглашения по инициативе президента Дональда Трампа, который счел его «несправедливым» по отношению к Соединенным Штатам.

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