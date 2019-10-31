Ростов-на-Дону, 31 октября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. В Ростовской области за неделю подорожала крупа гречневая (ядрица). Это следует из доклада Ростовстата, сообщает ИА REGNUM.

Гречка

Согласно докладу «Об изменении цен на продукты питания по Ростовской области с 21 по 28 октября 2019 года», стоимость гречки выросла на 2,2%.

По данным статистиков, килограмм гречки в регионе можно было приобрести в среднем за 43,49 рубля. Минимальная стоимость зафиксирована в Миллерово — 40,75 рубля, максимальная — в Таганроге — 46,74 рубля.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в России анонсировали очередной рост цен на гречневую крупу. Причина подорожания связана с дефицитом предложения гречки на оптовом рынке.