Верона, Италия, 31 октября, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Стены дома Джульетты, героини всемирно известной трагедии Шекспира, очистят от надписей и записок туристов по распоряжению властей города Вероны в Италии. Об этом 31 октября сообщает сообщает Corriere della Sera.

Lo Scaligero Дом Джульетты в Вероне

На очистку фасада здания администрацией города было выделено десять тыс. евро. Стены отмоют от записок, наклеек, надписей и жевательной резинки. Там, где штукатурка будет повреждена, её восстановят.

Lorenzo Gaudenzi Стена дома Джульетты в Вероне

В дальнейшем администрация Вероны запретит оставлять надписи на стенах дома, запланировано проведение регулярных рейдов и наказание тех, кто будет нарушать запрет.

Claconvr Стена дома Джульетты в Вероне

Мэр Вероны Федерико Сбоарина пояснила, что специально для туристов во дворе будет размещена книга, где можно будет оставлять сообщения.

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