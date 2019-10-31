Иерусалим, 31 октября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. С территории сектора Газа по Израилю выпущена ракета, сообщает 31 октября пресс-служба армии обороны Израиля.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

Израильские военные утверждают, что ракетный пуск зафиксирован после месячного отсутствия аналогичных инцидентов.

«После почти месяца относительного затишья из Газы по Израилю была выпущена ракета», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в южных районах Израиля у границы с сектором Газа активирована система оповещения воздушной тревоги.