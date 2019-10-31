Казань, 31 октября, 2019, 22:16 — ИА Регнум. В Казани с начала года 44,8% пар, которые планировали разводиться, забрали заявления о разводе после посещения «комнат примирения» в ЗАГСах. Об этом сообщает мэрия города.

tung256 Обручальное кольцо

«Комнаты примирения» работают с 2016 года. Еженедельно пары, в которых возникло непонимание, общаются с психологами-медиаторами. Сначала проводится индивидуальная встреча с каждым из супругов, затем, когда стороны уже подготовлены, — совместная. На этой встрече заключается медиативное соглашение — дорожная карта по восстановлению отношений между супругами. Такие комнаты работают в двух ЗАГСах столицы Татарии.

По словам директора по молодежной политике комплексного Центра социального обслуживания «Доверие» Елены Овчинниковой, по итогам прошлого года передумали разводиться 39% пар — сохранились 110 семей. Она подчеркнула, что люди часто не слышат и не понимают друг друга, не готовы к компромиссам, а для отказа от опрометчивого решения иногда достаточно просто выговориться. Казанские «комнаты примирения» посещают даже пары из других городов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2019 года в России заключили 333,1 тыс. браков, что на 46 тыс. или 16% меньше, чем годом ранее. При этом число разводов также сократилось, но составляет 231 тыс. Годом ранее развелись 295,4 тыс. пар.