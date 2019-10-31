Берлин, 31 октября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки и Украина стали победителями в ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал в своей статье автор германской газеты Die Welt, посвященной выдаче Датским энергетическим агентством разрешения на прокладку газопровода.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Автор пишет, что американцы смогли затянуть процесс реализации проекта, оказывая давление на Данию, которая долгое время не давала разрешение на прокладку.

Теперь у Украины есть некоторое преимущество в вопросе продления договора о транзите российского газа, действие которого истекает 31 декабря 2019 года.

Несмотря на то, что Дания дала разрешение на прокладку «Северного потока — 2», трубопровод вряд ли будет завершен к концу 2019 года. Таким образом, в случае отсутствия транзитного контракта с Украиной Россия не сможет выполнять свои обязательства по поставкам сырья в евросоюзные страны.

Автор статьи уверен, что это и вынудит Москву подписать новый транзитный контракт с Украиной.

Напомним, что «Газпром» допускает отказ от транзита газа через Украину с 2020 года, так как вряд ли удастся заключить новый контракт с Киевом.