Москва, 31 октября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Москва с первого квартала 2020 года начнёт реализацию программы по модернизации поликлиник, заявил мэр Москвы Сергей Собянин после расширенного заседания президиума Госсовета РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Я уверен, что у нас все получится. Это важнейший проект, для меня он один из самых приоритетных, я всегда об этом говорил. И то, что на федеральном уровне произошла приоритизация этого проекта — это просто здорово», — цитирует мэра агентство «Москва».

По словам Собянина, в Москве к проекту модернизации первичного звена медицины подошли раньше и уже разработали концепцию модернизации поликлиник.

«Мы со следующего года, буквально с I квартала можем заходить в конкурсы», — сказал он.