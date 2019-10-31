Мазари-Шариф, Афганистан, 31 октября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. 30 октября официальные представители департамента сельского хозяйства афганской провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) заявили, что на территории этого региона завершилось сооружение системы снабжения питьевой водой.

Питьевая вода

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, благодаря вводу в эксплуатацию этой системы более тысячи семей на территории этой афганской провинции получат доступ к качественной питьевой воде.

По словам официальных представителей департамента сельского хозяйства провинции Балх, эта система снабжения питьевой водой также будет активно использоваться для ирригации по меньшей мере двух тысяч акров земель, что окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства на территории провинции.

Согласно вышеупомянутому заявлению, строительство системы снабжения питьевой водой обошлось в почти в 115 тысяч долларов, которые были выделены из бюджета Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана.