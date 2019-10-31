Скопье, 31 октября, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Правительство Македонии не получало приглашений к вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

Зоран Заев

«Вероятно, есть какая-то защитная мембрана, стена вокруг правительства, поэтому получить такое приглашение трудно», — приводит его слова агентство БГНЕС.

Далее, как сообщается, Заев серьёзно добавил: «Нет, такого приглашения нет, и я надеюсь, что оно не поступит».

Таким образом македонский премьер прокомментировал по просьбе журналистов слова постоянного представителя России в Евросоюзе Владимира Чижова, который на днях заявил в ходе Евразийского экономического форума в Вероне, что «Албания и Северная Македония найдут понимание скорее в рамках ЕАЭС, чем в ЕС».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Совет ЕС принял решениеотложить начало переговоров с Албанией и Македонией о принятии в объединение до весны 2020 года, несмотря на большие ожидания двух давних балканских кандидатов на членство.

25 октября Сербия, также претендующая на членство в Европейском союзе, подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами Евразийского экономического cоюза, переговоры о которой велись несколько последних лет.