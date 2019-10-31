Майкоп, 31 октября, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Задачи и ориентиры, обозначенные президентом РФ, помогут улучшить ситуацию в здравоохранении. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 31 октября по итогам заседания президиума Государственного совета РФ, которое глава государства провёл в Калининграде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Отдельно Кумпилов подчеркнул практическую направленность полученных рекомендаций для консолидации усилий и выработки правильного подхода в достижении целевых показателей нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

"Президент России Владимир Владимирович Путин определил перед нами четкие ориентиры и понятные задачи: результаты преобразований, которые происходят в рамках нацпроектов, должны ощущать на себе жители республики. То есть все звенья отрасли, все этапы предоставления медицинской помощи в регионе, от первичной до высокотехнологичной, должны полностью обеспечивать интересы и потребности жителей республики. И мы работаем в этом направлении и усилим меры для решения обозначенных президентом страны задач», — отметил Мурат Кумпилов.

Отдельно на заседании обсуждалась ситуация в первичном звене здравоохранения и пути модернизации этой сферы — и в крупных городах, и в отдалённых районах. В Адыгее сегодня разрабатывается региональная программа модернизации первичного звена, активно строятся ФАПы в сельской местности, внедряется новая модель медицинской организации первичной медико-санитарной помощи. Результатом должно стать упрощение документооборота для медиков и создание комфортных условий для пациентов.

В Адыгее, отметил Кумпилов, принимается комплекс мер для усовершенствования инфраструктуры отрасли, чтобы медицина стала доступной и качественной, а условия работы медиков — достойными.

«Наша главная задача — забота о здоровье каждого жителя, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. На это нас нацеливает президент страны Владимир Владимирович Путин», — отметил Кумпилов.

Глава Адыгеи также отметил, что все рекомендации Госсовета будут внимательно проанализированы, в республике намерены изучить и успешные практики других регионов.