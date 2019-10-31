Аддис-Абеба, 31 октября, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Президент ЭфиопииСахлеуорк Зеуде заявила, что протестующие «пересекли красную черту» дозволенного, комментируя беспорядки, которые произошли в стране на прошлой неделе. Президент Эфиопии впервые высказалась по вопросу кровопролитных беспорядков, в результате которых погибло около 70−80 эфиопов, согласно данным Эфиопской комиссии по правам человека. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

ITU Pictures Сахлеуорк Зеуде

Президент заявила: «Ощущение скорби невозможно передать словами, когда мы видим, как наши ни в чем не повинные граждане гибнут, когда они вынуждены покинуть свои дома, потому что этническая принадлежность и религия используются в политических целях».

Сахлеуорк подчеркнула: «Красная линия», которая должна была быть проведена и которую мы не должны были пересекать ради нашей страны и народа, все равно была проигнорирована; мы все должны сыграть свою роль в спасении нашей страны от опасности, с которой она сталкивается. Все заинтересованные органы должны внести свой вклад».

Президент Сахлеуорк стала первым высокопоставленным правительственным чиновником Эфиопии, который однозначно осудил резню. 26 октября официальный твиттер-аккаунт канцелярии премьер-министра поделился изображением заявления, которое многие эфиопы охарактеризовали как «слишком мало и слишком поздно». В письме премьер сказал, что все, кто участвовал в том, что он назвал «конфликтом», будут считаться ответственными за него, и его правительство будет «решительно» работать над этим.