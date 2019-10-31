В Ярославле открыли памятную доску известному керамисту Алексею Егорову
Ярославль, 31 октября, 2019, 19:00 — ИА Регнум. 31 октября в Ярославле открыли памятную доску керамисту Алексею Алексеевичу Егорову (1931−1992). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении ВООПИиК.
Алексей Егоров известен прежде всего как автор изразцов, изготовленных для восстановления изразцового убранства ярославских храмов XVII века, таких как Михаила Архангела, Богоявления, Иоанна Предтечи и ряда других. Памятная доска открыта на сторожке церкви Богоявления, где работал мастер.
Памятная доска выполнена из керамики, в ее оформлении использованы мотивы ярославских изразцов XVII века, характерный для той эпохи шрифт. Доску выполнила мастерская «Керамическая мануфактура» под руководством Жанны Галаниной.
Инициатива открытия мемориальной доски принадлежит ярославскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.