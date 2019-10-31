Ярославль, 31 октября, 2019, 19:00 — ИА Регнум. 31 октября в Ярославле открыли памятную доску керамисту Алексею Алексеевичу Егорову (1931−1992). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении ВООПИиК.

Ольга Мазанова Памятная доска Алексею Егорову

Алексей Егоров известен прежде всего как автор изразцов, изготовленных для восстановления изразцового убранства ярославских храмов XVII века, таких как Михаила Архангела, Богоявления, Иоанна Предтечи и ряда других. Памятная доска открыта на сторожке церкви Богоявления, где работал мастер.

«Человек выдающийся, художник, мастер, открывший многие утраченные секреты изготовления изразцов. Эксперты порой не могли отличить подлинник старых мастеров от работы Егорова. Он работал не только для Ярославля, но и для Москвы, Самары, Минска, Средней Азии. Его звали переехать в другие города и даже страны, но он остался верен Ярославлю», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского регионального отделения ВООПИиК Юрий Сафронов.

Памятная доска выполнена из керамики, в ее оформлении использованы мотивы ярославских изразцов XVII века, характерный для той эпохи шрифт. Доску выполнила мастерская «Керамическая мануфактура» под руководством Жанны Галаниной.

Инициатива открытия мемориальной доски принадлежит ярославскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.