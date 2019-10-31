Москва, 31 октября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. В Совфеде считают, что НАТО не указ России в вопросе Крыма, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

«Мы будем делать на своей территории, в том числе и в Крыму, то, что считаем нужным, и никто нам здесь не указ», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, препятствием для нормальной работы России и НАТО следует считать, прежде всего, продвижение альянса на Восток, которое началось задолго до воссоединения Крыма с Россией.

«На определенном этапе это препятствие стало непреодолимым. А потому все ссылки на так называемый крымский вопрос в качестве объяснения неконструктивных отношений между Россией и НАТО не выдерживают никакой критики. Первопричину альянсу надо искать именно в своем поведении. Его и нужно поменять». — указал парламентарий.

Клинцевич также думает, что НАТО надо быть аккуратнее в своих заявлениях.

«Призывая Россию передать контроль над Крымом Украине, альянс не отдает себе отчета в том, что подобные призывы, идущие от военного блока, могут восприниматься как угрозы в наш адрес. Это явно не тот язык, который воспринимает Россия, и странно, что подобную простую истину в НАТО еще не усвоили», — подчеркнул он.

НАТО не считает возможным вести «нормальную» работу с Россией, пока Москва «не поменяет поведение» на мировой арене. Об этом говорится в одобренном в Киеве заявлении комиссии Украина-НАТО.