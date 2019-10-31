Москва, 31 октября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Европа рассчитывает на то, что Россия наведёт порядок на Украине, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 31 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Когда в Европе нам говорят: «Вы не выполняете свои обязательства по Минским соглашениям», то имеется в виду: «Нам это надоело, а ваши обязательства — навести там порядок», — сказал Черняховский. — Наша ответная позиция состоит в том, что «вы разорили Украину, и кто будет за это платить? Мы даром это делать это не будем».

Между тем американская позиция, по мнению Черняховского, состоит в том, что в Америке не понимают, зачем США Украина, и рассчитывают вернуть её России, но только за хорошую плату.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению Североатлантического альянса, сделанному по итогам заседания комиссии НАТО-Украина в Киеве, на сегодняшний день нормальная работа и сотрудничество НАТО с Россией невозможны.