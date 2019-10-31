Тамбов, 31 октября, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин «шокирован произошедшим» в Нарьян-Маре, где посторонний пьяный мужчина убил в детском саду спящего шестилетнего мальчика. Глава региона распорядился провести проверку во всех дошкольных учреждениях области на предмет обеспечения безопасности детей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В центре — губернатор Тамбовской области Александр Никитин

Александр Никитин отметил, что происшествие в детсаду в Нарьян-Маре «не может никого оставить равнодушным», и он «шокирован произошедшим». Поэтому глава региона тут же поручил провести соответствующую проверку.

Губернатор неоднократно подчеркивал, что обеспечение безопасности граждан — главная задача власти всех уровней, особенно когда она касается детей. Во всех детских садах должны быть приняты все необходимые меры, чтобы исключить какие-либо риски для жизни и здоровья маленьких жителей Тамбовщины.

Отметим, в Тамбовской области функционируют около 250 детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на шестилетнего воспитанника детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре напал с ножом пьяный мужчина. Ребёнок скончался от полученной раны на месте происшествия. Подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные дела по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.