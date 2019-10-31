Санкт-Петербург, 31 октября, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Сделка по выкупу компанией «Татнефть» сети АЗС Neste и сопутствующей инфраструктуры, принадлежавшей финской компании Neste Marketing & Services, успешно закрыта. Об этом сообщается 31 октября на сайте ПАО «Татнефть».

А. Димитров ПАО «Татнефть»

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о продаже корпорацией Neste розничного топливного бизнеса в РФ, состоящего из 75 АЗС на Северо-Западе России и терминала в Петербурге, было подписано в июле 2019 года. 4 октября сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой.

«В соответствии с отдельным соглашением между ПАО «Татнефть» и Neste после купли-продажи рознично-сбытовая сеть будет продолжать функционировать под брендом Neste до пяти лет», — уточняют в ПАО «Татнефть»

В свою очередь в Neste отмечают, что рознично-сбытовая сеть ПАО «Татнефть» входит в пятерку крупнейших российских сетей и включает более 710 автозаправочных станций.

Стратегия розничных продаж «Татнефти» направлена на реализацию высококачественного топлива, произведенного на нефтеперерабатывающем заводе Компании — «ТАНЕКО». Обе компании продолжат сотрудничать в ближайшее время.