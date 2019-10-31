Багдад, 31 октября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Президент Ирака Бархам Салех заявил о своём согласии на проведение досрочных выборов в соответствии с новыми избирательными законами. Об этом Салех сообщил 31 октября на пресс-конференции, транслировавшейся арабскими телеканалами.

Foreign and Commonwealth Office Бархам Салех

«Как президент республики я подтверждаю согласие на досрочные выборы при условии утверждения нового закона о выборах и новой избирательной комиссии», — сказал Бархам Салех.

Напомним, ранее он заявил о согласии главы иракского правительства Адель Абдель Махди уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ираке проходят масштабные акции протеста, сопровождаемые столкновениями с силовиками и гибелью людей