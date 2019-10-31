Москва, 31 октября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине. Соответствующее заявление Руденко сделал сегодня, 31 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

Напомним, что на официальном сайте Североатлантического альянса было опубликовано заявление совместной комиссии Украина — НАТО. В этом заявлении содержится призыв к России вернуть контроль над Крымом Украине. Также от России требуют предоставить международным мониторинговым организациям доступ в Крым.

Руденко заявил, что официальная Москва оценивает этот призыв «отрицательно». Также дипломат отметил, что на Смоленской площади не собираются отвечать на каждое заявление военного блока НАТО.

«Я считаю, что МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда. Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО», — сказал Руденко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума о самоопределении, который был проведен после государственного переворота в Киеве.