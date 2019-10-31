Ярославль, 31 октября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Празднование 1010-летия Ярославля предлагается провести во вторую субботу сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт мэрии Ярославля. Новую дату обозначили на заседании оргкомитета праздника. Традиционно дни города в Ярославле отмечаются в последнюю субботу мая. Перенос праздника был всего один раз, с 10 по 12 сентября 2010 года город праздновал свое 1000-летие. Центральной площадкой «Дня города — 2020» предполагается сделать стадион «Спартаковец». При этом все последние годы все значимые мероприятия проводились на Советской площади Ярославля.

City-yaroslavl.ru День города в Ярославле в 2019 году

«В большей степени ярославцы воспринимают Советскую площадь как место проведения официальных, статусных мероприятий. Выбор «Спартаковца» — это вызов для нас, мы наконец-то приведем его в порядок, ведь даже на 1000-летие доделать его не удалось. С точки зрения исторического контекста «Спартаковец» также подходит больше», — заявил в оргкомитете председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

В настоящее время готовится проект реконструкции стадиона. На «Спартаковце» предполагается установить трибуны и поменять освещение. Если День города в Ярославле будет официально перенесен на 12 сентября 2020 года, то это значит, что праздник состоится в день тишины, непосредственно перед единым днем голосования в Российской Федерации. На текущий момент каких-либо избирательных кампаний в Ярославле в 2020 году не запланировано.