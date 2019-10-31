Уфа, 31 октября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. В Башкирии — первый настоящий снегопад в этом сезоне. Глава республики Радий Хабиров призвал жителей республики беречь себя и быть осторожными на дорогах.

Пресс-служба главы Башкирии В Уфе началась зима

«Технику для уборки мы закупили в этом году еще, в зиму входим уверенно», — написал Хабиров на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, утром на улицы Уфы вышли 200 единиц спецтехники. Уборка снега ведется не только на городских дорогах, но и во дворах многоквартирных домов в ручном режиме. Также внутренние проезды очищают от снега 155 единиц техники и 766 работников ЖКХ.