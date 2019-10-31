Шэньчжэнь, Китай, 31 октября, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала победу над представительницей Голландии Кики Бертенс на итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай).

(сс) NAPARAZZI Белинда Бенчич

Спортсменки провели на корте 58 минут, после чего Бертенс отказалась от продолжения борьбы. Счёт в этот момент был 7:5, 1:0 в пользу Бенчич.

Таким образом, Бенчич одержала две победы и заняла второе место в Красной группе. В полуфинале она сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая стала победительницей Пурпурной группы.

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