Лондон, 31 октября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают падать, нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель, 31 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент нефть Brent опустилась на 93 цента (1,54%), до $59,31 за баррель. «Мировой эталон» находится вблизи сессионного минимума.

Нефть марки WTI потеряла в цене ещё больше, $1,26 (2,29%), и находится на отметке $53,80 за баррель.

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