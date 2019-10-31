Ярославль, 31 октября, 2019, 17:23 — ИА Регнум. В Ярославле передано в суд уголовное дело участника дорожно-транспортного происшествия, сбившего на трассе велосипедиста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Сама авария произошла 11 июня 2019 года в Заволжском районе Ярославля. Двигаясь по улице Шевелюха, «ВАЗ-2115» не заметил ехавшего велосипедиста и сбил его. 72-летний мужчина скончался на месте происшествия.

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«Следствием установлено, что водитель автомобиля, совершая обгон транспортного средства, выехал на полосу встречного движения. При этом скорость движения автомобиля превышала разрешенную. Велосипедист двигался по встречной полосе, не нарушая правил дорожного движения», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

В отношении водителя «ВАЗ-2115» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Степень вину ярославца определит суд. Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы.