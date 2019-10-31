Москва, 31 октября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. В последнее время антироссийская риторикаАлександра Лукашенко заметно усилилась. Между тем Россия и Белоруссия на высшем уровне договорились к 20-летию построения Союзного государства, которое будет отмечаться в декабре 2019 года, выйти на прорывные решения. Однако, как отмечает эксперт Фонда публичной дипломатииФёдор Пашин, «Батька заметно нервничает. Он оказался между молотом и наковальней: пойти на интеграцию, значит потерять лицо для своих новых западных партнеров, допустить новое ослабление власти, рост массовых оппозиционных протестов, опасность остаться у разбитого корыта в рамках объединительного проекта с Россией».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

С другой стороны, эксперт отмечает, что отказ от Союзного государства — это окончательная утрата всякого доверия в России, лишение российской финансово-экономической поддержки и других преференций, усиление прозападных сил во власти, попадание в большую зависимость от Запада, опасность оказаться в Гааге.

«В связи с этим Батька привычно, но эмоционально и громко маневрирует. Дразнит Россию, заигрывая с Западом, нагнетая русофобию. Так он надеется вновь получить желаемые преференции и поддержку от России в преддверии очередного выборного цикла.

Во-вторых, ему важно, чтобы интеграция не двинулась с места, ущемляя белорусский суверенитет. РБ выгодно только иметь дивиденды от «дружбы» взамен на обещания «дружить», как говорится, продолжить политику «поцелуи в обмен на нефть». Кроме того, Лукашенко мечется еще и потому, что необъявленная война Запада против России активизировалась», — полагает Пашин.

На президента Белоруссии, отмечает эксперт, сильное давление оказывает ближайшее окружение, тесно связанное с международными силами влияния и, в частности, представителями глубинного государства в США.

«Лукашенко всегда был солидарен с русофобскими действиями украинских правителей. По его мнению, Украина преуспела в отдалении и отчуждении от России. Поэтому Батька не прочь повторить «успех» украинцев. Более того, он рассчитывает на помощь не только Украины и Польши, но и США в противостоянии с РФ.

При этом белорусский президент уверен, что при любом сценарии развития событий Москва пригреет «последнего диктатора Европы», который сможет обрести неприкосновенность, покой и безбедную старость где-нибудь в Подмосковье, Смоленске или Ростове», — заключает Фёдор Пашин.