Вашингтон, 31 октября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. До Государственного департамента США «дошли сообщения» о запуске ракет Северной Кореи, 31 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

«До нас дошли сообщения о запуске северокорейской ракеты. Мы продолжаем следить за ситуацией» , — сообщил представитель Госдепа США.

Представитель Госдепа также сообщил, что ведомство «консультируемся с союзниками в Японии и Южной Корее» для прояснения ситуации.

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