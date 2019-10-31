Что-то слышали: Госдеп США «следит за ситуацией» с запуском ракет КНДР
Вашингтон, 31 октября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. До Государственного департамента США «дошли сообщения» о запуске ракет Северной Кореи, 31 октября передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Под прицелом
«До нас дошли сообщения о запуске северокорейской ракеты. Мы продолжаем следить за ситуацией», — сообщил представитель Госдепа США.
Представитель Госдепа также сообщил, что ведомство «консультируемся с союзниками в Японии и Южной Корее» для прояснения ситуации.
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