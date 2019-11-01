Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Москва, 1 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 1 ноября: немцы заняли Бахчисарай в Крыму и Горловку в Донецкой области. Советские войска отстояли Тулу.

Из ежедневных сводок Совинформбюро следовало, что в ночь на 1 ноября 1942 года советские войска вели бои c противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в районе Нальчика. На Ленинградском фронте в эти дни советские снайперы уничтожили сотни гитлеровцев. На подступах к Ленинграду были сбиты немецкие самолёты. В Смоленске немецко-фашистские захватчики расстреляли 75 жителей, отказавшихся ехать на гитлеровскую каторгу в Германию.

Слушайте выпуск в рамках проекта «Война. Хроника 1941−1945 гг.» на сайте regnum.podster.fm/1746.